Президент «Амкара» подтвердил участие команды в ПФЛ в сезоне-2021/22

Президент «Амкара» Валерий Чупраков сообщил ТАСС, что клуб получил лицензию на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) начиная с сезона-2021/22.

В прошлом месяце власти Перми зарегистрировали клуб в качестве некоммерческой организации «Амкар-Пермь».

«Амкар» был ликвидирован летом 2018 года из-за банкротства, заняв 13-е место в РПЛ по итогам сезона-2017/18. Пермский клуб становился финалистом Кубка России-2007/08, а также в том же году занял четвертое место в чемпионате России.