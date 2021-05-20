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Президент «Амкара» подтвердил участие команды в ПФЛ в сезоне-2021/22

15:28
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Президент «Амкара» Валерий Чупраков сообщил ТАСС, что клуб получил лицензию на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) начиная с сезона-2021/22.

В прошлом месяце власти Перми зарегистрировали клуб в качестве некоммерческой организации «Амкар-Пермь».

«Амкар» был ликвидирован летом 2018 года из-за банкротства, заняв 13-е место в РПЛ по итогам сезона-2017/18. Пермский клуб становился финалистом Кубка России-2007/08, а также в том же году занял четвертое место в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11426183

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