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«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ в следующем сезоне

10:57
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«Анжи» получил лицензию на выступление в Олимп-ПФЛ в сезоне-2021/22, сообщает официальный Twitter махачкалинского клуба.

«Клуб сможет выступить в первенстве ПФЛ и в Кубке России в новом сезоне. Клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. Также клуб предоставил финансовые гарантии от спонсоров на выступление в новом сезоне. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена. Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов присутствовал на заседании и лично предоставил все необходимые документы», — сообщается в Twitter «Анжи».

«Анжи» занимает 7-е место в группе «Юг» первенства Олимп-ПФЛ. За 4 тура до конца первенства на счету команды 42 очка в 28 матчах.

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