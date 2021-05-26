«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ в следующем сезоне

«Анжи» получил лицензию на выступление в Олимп-ПФЛ в сезоне-2021/22, сообщает официальный Twitter махачкалинского клуба.

«Клуб сможет выступить в первенстве ПФЛ и в Кубке России в новом сезоне. Клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. Также клуб предоставил финансовые гарантии от спонсоров на выступление в новом сезоне. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена. Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов присутствовал на заседании и лично предоставил все необходимые документы», — сообщается в Twitter «Анжи».

«Анжи» получил лицензию РФС на выступление в ПФЛ в сезоне-2021/22



Клуб сможет выступить в первенстве ПФЛ и в Кубке России в новом сезоне. pic.twitter.com/S6fIPUyBl3 — ФК «Анжи» (@fc_anji) May 26, 2021

По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена. Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов присутствовал на заседании и лично предоставил все необходимые документы. — ФК «Анжи» (@fc_anji) May 26, 2021

«Анжи» занимает 7-е место в группе «Юг» первенства Олимп-ПФЛ. За 4 тура до конца первенства на счету команды 42 очка в 28 матчах.