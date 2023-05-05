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Сегодня, 13:30

Президент «Рубина Ялта» заявил об отсутствии давления со стороны УАФ при интеграции в систему РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кирилл Шапошников.
Фото ФК «Рубин Ялта»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о давлении со стороны УАФ и УЕФА при интеграции в турниры под эгидой РФС.

— Есть ли давление со стороны УАФ? УЕФА? Как клуб справляется с этим?

— Давления нет, как и нет никаких отношений с этими организациями.

Ранее сообщалось, что ФНЛ прислала «Севастополю», «Таврии», ялтинскому «Рубину» и «Океану» договоры, которые руководители команд обязаны заполнить и отправить обратно.

Футболисты &laquo;Рубина Ялта&raquo;. «Было понятно, что интеграция крымских клубов — вопрос времени». Интервью президента «Рубина Ялта»

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