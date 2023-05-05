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Сегодня, 13:45

Президент ФК «Рубин Ялта» — о возможных визитах Наиля Измайлова: «Мы постоянно на связи с руководством ФНЛ»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Рубина Ялта» Кирилл Шапошников в интервью «СЭ» ответил на вопрос, планируются ли визиты руководителя первой лиги Наиля Измайлова в Крым до начала нового сезона.

— Планируется ли до старта нового сезона второй лиги еще один визит Наиля Измайлова в Крым?

— Мы постоянно на связи с руководством ФНЛ. Их поддержка, как и лично президента, — колоссальная. Наиля Камильевича мы всегда ждем в гости. Надеюсь, что следующий его визит к нам будет не рабочий, а сугубо спортивный — на матч ФК «Рубин Ялта» с одной из команд второго дивизиона.

Футболисты &laquo;Рубина Ялта&raquo;. «Было понятно, что интеграция крымских клубов — вопрос времени». Интервью президента «Рубина Ялта»

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