Президент ПФЛ прокомментировал решение КДК по матчу "Чайка" – "Черноморец"

Президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов назвал разумным решение КДК РФС по матчу зоны "Юг" между "Чайкой" и "Черноморцем" (3:1). Сегодня комитет вынес первые санкции: главный тренер новороссийский команды Хазрет Дышеков отстранен от футбола на год, трое его футболистов – защитники Иван Юдин и Анатолий Пуляев, хавбек Станислав Резников – на три года, также за попытку повлиять на результат игры на год отстранен Дмитрий Градиленко, гендиректор главного конкурента "Чайки" – ФК "Урожай" (Краснодар).

– Как отнеслись к решению КДК РФС по матчу "Черноморец" – "Чайка"?

– Я был погружен в работу общего собрания. Но считаю, что это разумное решение комитета.

– С какой точки зрения?

– Как один из членов комиссии, который знает некоторые нюансы рассматривания этих вопросов, могу сказать, что вынесено разумное решение в отношение каждого, кто понес наказание.

– Удивлены тем, что матч, где кто-то кому-то предлагает деньги, возможен?

– Супернеприятная ситуация, которая не красит футбол. КДК, имея материалы для вынесения такого решения, принял разумное решение.

– Будет ли "Чайка" участвовать в первенстве ФНЛ?

– Сейчас приняты спортивные санкции в отношении футболистов, тренера "Черноморца" и руководителя "Урожая". Что касается дальнейших решений, все будет зависеть от продолжения расследования обстоятельств дела.

– "Черноморец" есть среди участников ПФЛ Зоны "Юг"?

– Есть, потому что клуб прошел лицензирование РФС. Предварительные итоги соревнования утверждены, награды за победу в первенстве России получены. Есть различные возможности развития событий. На сегодняшний день "Черноморец" участник соревнований ПФЛ. "Чайка" по спортивным показателям получает право перехода в ФНЛ и уже имеет лицензию на участие в лиге.

– Один из руководителей "Черноморца" назвал решение КДК цирком.

– Не могу комментировать слова, которые не знаю, кто сказал. (Сергей Егоров)