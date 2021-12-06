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Президент «Анжи» отстранен от футбола на полгода условно

17:15
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Президент «Анжи» Осман Кадиев был отстранен решение Комитета по этике РФС от футбола на полгода условно.

«В связи с допущенными Президентом ФК «Анжи» г. Махачкала Кадиевым Османом Гаирбековичем нарушениями п. 3 ст. 101 Регламента РФС по этике применить Кадиеву Осману Гаирбековичу санкции в виде штрафа в размере 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/215008

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Иван Шитик все материалы автора
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