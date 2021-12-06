«Каждый из них совершил более 500 ставок». Два игрока «Металлург-Видное» отстранены от футбола на 5 лет

В понедельник, 6 декабря, состоялось заседание Комитета по этике РФС. Футболисты клуба «Металлург-Видное» из ФНЛ-2 Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от футбольной деятельности на пять лет за игру на тотализаторе, сообщает сайт РФС.

«1. В связи с допущенными футболистом Андрияхиным Дмитрием Владимировичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Андрияхину Дмитрию Владимировичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 (пять) лет.

2. В связи с допущенными футболистом Негодой Анатолием Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Негоде Анатолию Олеговичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 5 (пять) лет», — говорится в заявлении.

«Футболисты команды «Металлург-Видное» Дмитрий Андрияхин и Анатолий Негода отстранены от любой связанной с футболом деятельности на 5 лет за систематическую игру на тотализаторе. Каждый из них совершил более 500 ставок, включая сотни ставок на матчи под эгидой РФС. При этом игроки не совершали интерактивных ставок на матчи с участием своей команды», — прокомментировали ситуацию в службе коммуникаций РФС.

«Металлург-Видное» занял последнее место в ФНЛ-2 группе 3 в первой части сезона.