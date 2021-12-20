Экс-спортивный директор «Чертаново» Хабаров объяснил уход из клуба

Бывший спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об уходе из клуба.

Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Да, я ушел из «Чертаново». Пришла новая команда, у меня есть более выгодные предложения. Считаю, что для моего развития будет лучше пойти другим путем. Но пока с работой я не определился.

Есть ли предложения от «Спартака»? Не могу это комментировать. На меня выходили клубы из РПЛ, даже не два, а больше. Это клубы не только из верхней части таблицы. Эти команды хотят развиваться и расти», — сказал Хабаров «СЭ».

По информации источника, у Хабарова есть предложение от «Спартака» и «Родины». В апреле Хабаров вместе с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным были задержаны полицией после проверки офиса клуба правоохранительными органами.