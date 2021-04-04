ПФЛ назвала имя умершего во время матча футболиста клуба «Знамя Труда»
В Подмосковье произошла трагедия во время футбольного матча молодежных команд. Игрок молодежной команды ФК «Знамя Труда» Никита Сидоров умер на поле.
«4 апреля произошла трагедия — футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча.
Профессиональная футбольная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты Сидорова", — говорится в сообщении на сайт ПФЛ.
Медэксперты считают, что причиной внезапной гибели спортсмена стала аневризма сосудов головного мозга.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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