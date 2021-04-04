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ПФЛ назвала имя умершего во время матча футболиста клуба «Знамя Труда»

20:06
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В Подмосковье произошла трагедия во время футбольного матча молодежных команд. Игрок молодежной команды ФК «Знамя Труда» Никита Сидоров умер на поле.

«4 апреля произошла трагедия — футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча.

Профессиональная футбольная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты Сидорова", — говорится в сообщении на сайт ПФЛ.

Медэксперты считают, что причиной внезапной гибели спортсмена стала аневризма сосудов головного мозга.

Дополнительная информация:

https://www.pfl-russia.com/press-center/news/11582/

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