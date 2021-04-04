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Иркутский «Зенит» отправил документы о прекращении выступления в ПФЛ

16:23

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) получила документы от иркутского «Зенита» о прекращении выступления в чемпионате Олимп — ПФЛ, сообщил президент лиги Андрей Соколов.

1 апреля спортивный директор «Зенита» Александр Ковалев сообщил, что клуб не будет доигрывать сезон из-за отсутствия финансирования.

«Получили соответствующие документы от «Зенита», — сказал Соколов ТАСС.

«Зенит» выступает во второй группе первенства Олимп-ПФЛ. Команда занимает 12-е место после 15 матчей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11066379

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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