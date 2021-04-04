Иркутский «Зенит» отправил документы о прекращении выступления в ПФЛ
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) получила документы от иркутского «Зенита» о прекращении выступления в чемпионате Олимп — ПФЛ, сообщил президент лиги Андрей Соколов.
1 апреля спортивный директор «Зенита» Александр Ковалев сообщил, что клуб не будет доигрывать сезон из-за отсутствия финансирования.
«Получили соответствующие документы от «Зенита», — сказал Соколов ТАСС.
«Зенит» выступает во второй группе первенства Олимп-ПФЛ. Команда занимает 12-е место после 15 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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