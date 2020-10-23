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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

ПФЛ не увидела нарушения ковид-протокола в матче «Новосибирск» — «Лада»

14:24

Профессиональная футбольная лига проверила информацию насчет участия игроков «Новосибирска», которые якобы должны были отбывать карантин, в матче 12-го тура Олимп ПФЛ против «Лады» (2:1)

По данным лиги, новосибирский клуб предоставил все нужные документы о легитимности участия футболистов и представителей тренерского штаба в игре.

Также в ПФЛ отмечают, что участники матча были внесены в протокол уже после того, как получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Дополнительная информация:

https://www.pfl-russia.com/press-center/news/11510/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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