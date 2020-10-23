ПФЛ не увидела нарушения ковид-протокола в матче «Новосибирск» — «Лада»
Профессиональная футбольная лига проверила информацию насчет участия игроков «Новосибирска», которые якобы должны были отбывать карантин, в матче 12-го тура Олимп ПФЛ против «Лады» (2:1)
По данным лиги, новосибирский клуб предоставил все нужные документы о легитимности участия футболистов и представителей тренерского штаба в игре.
Также в ПФЛ отмечают, что участники матча были внесены в протокол уже после того, как получили отрицательные результаты тестов на коронавирус.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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