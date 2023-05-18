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Сегодня, 16:19

Отец Бокова сообщил, что ЦСКА пока не предлагали новый контракт футболисту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал, что ждет его сына Данилу.

«Не предлагал ли Даниле «Салют» переход в их команду? Пока нет, речи об этом не идет. У Данилы аренда. Наверное, по ее окончании можно вести диалог. Ему там комфортно, он играет в «Салюте». Но у него еще контракт с ЦСКА до конца года. Предлагали ли в ЦСКА новый контракт? Пока нет. Я этому не удивлен. Все происходит в последний момент. Будем надеяться. После сезона Данила вернется в расположение армейцев, и уже будут вестись разговоры. Сейчас об этом рано говорить. Конечно, он уже почувствовал себя во взрослом футболе. Хочет держать уровень. Есть ли у него сейчас агент? Не было никогда. Никто и не предлагал. Да и мы как-то об этом даже не думали», — приводит слова Бокова «РБ спорт».

20-летний вратарь принадлежит армейцам, но в весенней части сезона играет на правах аренды за белгородский «Салют» во Второй лиге. Контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до конца 2023 года.

«Салют» с 31 очком занимает 3-е место в группе 3 (повышение). Лидирует «Сокол» (37 очков). Боков провел 8 матчей за белгородскую команду, а «Салют» добился в них семи побед при одном поражении.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/otets-bokova-tsska-poka-ne-predlagal-danile-novy-j-kontrakt/
Максим Боков
Футбол
ФК Салют
ФК ЦСКА (Москва)
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