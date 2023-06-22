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Сегодня, 10:28

Отец Бокова рассказал, что вратарь не отправится снова в аренду в «Салют»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о будущем сына Данилы Бокова.

— Данила останется в ЦСКА или снова отправится в аренду в «Салют»?

— Не в «Салют» точно. Закончилось арендное соглашение. Пожали друг другу руки. Надо идти дальше. Сейчас Данила долечивает полученную травму, и в ближайшее время, наверное, уже будут вестись переговоры, — приводит «РБ Спорт» слова Максима Бокова.

— Данила намерен опять уйти в аренду за игровой практикой?

— Да, конечно.

— Будете рассматривать варианты в первой лиге? Или во второй лиге тоже?

— Это будет уже разговаривать сам клуб. Конечно, хотелось бы уже повыше... Но Данила не гонится за какой-то лигой. Ему сейчас надо играть. Чем больше, тем лучше.

Права на 20-летнего голкипера принадлежат ЦСКА. Его контракт с армейцами рассчитан до конца 2023 года. Вторую половину сезона-2022/23 Боков провел в аренде в «Салюте», выступающем в ФНЛ-2. На его счету 10 матчей в составе белгородской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/otets-bokova-danila-nameren-ujti-v-arendu-no-tochno-ne-v-salyut/
Максим Боков
Футбол
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