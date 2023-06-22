Непомнящий — об исключении «Томи» из РФС: «Обида от бессилья, никак не могу понять руководство»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о том, что РФС исключил томский клуб из членов организации.

«Кроме досады я ничего не чувствую. Город и область заслуживают, чтобы у них была профессиональная команда. Никак не могу понять руководство. Обида от бессилья. Очень жалко. Там хорошие тренеры работают с детьми и юношами. Хорошая база. Все было, кроме стадиона, где половина принадлежала одной организации, вторая половина — другой. Болельщики там — милые люди, династиями на футбол ходили», — приводит «Спорт День за Днем» слова Непомнящего.

22 июня стало известно об исключении «Томи» из Российского футбольного союза. Год назад томский клуб не смог получить надлежащую лицензию от РФС и потерял профессиональный статус.