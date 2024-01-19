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Комбаров: «Благодарю «Звезду» за профессионализм и опыт. Пора идти дальше»

Алина Савинова
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Дмитрий Комбаров подвел итоги сотрудничества с «Звездой» после перехода в «Спартак-2». Специалист возглавлял клуб из Санкт-Петербурга, выступающий во второй лиге, с лета 2022 года.

«Благодарю футбольный клуб «Звезда» за профессионализм, опыт и множество разных моментов, которые мы пережили за эти полтора года! Начало моей тренерской карьеры и воспоминания, которые останутся навсегда. Пора идти дальше», — написал тренер в своих соцсетях.

19 января пресс-служба красно-белых сообщила, что 36-летний Комбаров назначен главным тренером второй команды «Спартака».

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год и провел 274 матча. По количеству игр в чемпионатах России он занимает второе место в истории клуба: больше в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

Дмитрий Комбаров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Спартака-2»

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