"Нефтехимик" разгромил "Урал-2" и упрочил лидерство в группе "Урал-Приволжье"

"Нефтехимик" одержал крупную победу над "Уралом-2" в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Урал-Приволжье". Нижнекамский клуб увеличил отрыв от преследователей в турнирной таблице до 12 очков.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Урал-Приволжье"

19-й тур

"Уфа-2" (Уфа) - "Звезда" (Пермь) - 0:1 (0:0)

Гол: Зуев, 60.

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Урал-2" (Екатеринбург) - 4:0 (0:0)

Голы: Шадрин, 48 (1:0). Гриднев, 54 (2:0). Уридия, 67 (3:0). Рудаков, 75 (4:0).

"Носта" (Новотроицк) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:0 (1:0)

Гол: Яркин, 28.

"Зенит" (Ижевск) - КАМАЗ (Набережные Челны) - 0:0