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«На 99 процентов нас там не будет». Директор «Мордовии» — о ПФЛ

04:20
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Директор «Мордовии» Николай Левин отметил, что его команда вряд ли выступит во втором дивизионе страны. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из ФНЛ, но из-за задолженностей не стал подавать заявку на лицензирование в ПФЛ.

— Мое мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет, — цитируют «Известия» Левина. — На 99 процентов нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1042170/aleksei-fomin/vlastelin-mordovii-ischeznet-li-futbolnyi-klub-iz-goroda-chm-2018

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