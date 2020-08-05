Директор «Мордовии» Николай Левин отметил, что его команда вряд ли выступит во втором дивизионе страны. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из ФНЛ, но из-за задолженностей не стал подавать заявку на лицензирование в ПФЛ.

— Мое мнение: выступить в ПФЛ шансов уже нет, — цитируют «Известия» Левина. — На 99 процентов нас там не будет. Мы не прошли лицензирование и даже не подавали заявку в связи с долгами. Гарантий на будущее пока ни от кого не получили. Постоянно нахожусь в контакте с министром спорта республики, но решить ситуацию может только руководство Мордовии и в первую очередь глава региона. Надеемся, что с их помощью получится рассчитаться с долгами, избежать банкротства и в будущем вернуться в профессиональный футбол. А пока, скорее всего, будем выступать молодежной командой в ЛФК.