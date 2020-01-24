Лезгинцев поставил на матчи ПФЛ почти четыре миллиона по собственному паспорту

Руководитель департамента защиты игры РФС Олег Железнов рассказал журналистам, сколько футболисты заработали на ставках на матчи своей команды.

РФС дисквалифицировал троих футболистов за ставки

— В сентябрьском матче «Машук-КМВ» — «Черноморец» смутило поведение ряда футболистов, — сообщил Железнов. — В РФС их опросили, но они не подтвердили свою причастность, отказались проходить профилактическое исследование и содействовать служебному разбирательству. Информация в отношении футболистов поступала из правоохранительных органов. Установили систематическое участие игроков в букмекерских компаниях, ставки делали по собственным паспортам на российские турниры под эгидой лиги и матчи, где они принимали участие, с клубами, с которыми были договоренности.

Лезгинцев сделал десять ставок на матч, в котором принимал участие. Общая сумма ставок — почти четыре миллиона за полтора года, в среднем делал по три ставки в день. Демидов играл на тотализаторе по четырем матчам. Малолетков был в «Машуке» в аренде из «Мордовии» и ставил на матчи с участием саранской команды.

Задались вопросом — для чего человек играет? Для нашего комитета по этике не так важна сумма, а сам факт. Он делал это под своим именем (паспорту).

Ставки осуществлялись на разные события, но на проигрыш своей команды ставок не было. Были ставки на угловые и так далее.

Если мы увидим, что эти ставки противоправно влияли на результат события, то будем рассматривать их деятельность на заседание КДК. Если будут материалы, которые свидетельствуют об их вовлеченности в договорные матчи, возможно, отправим их в правоохранительные органы. (Евгений Белоусов)