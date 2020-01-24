РФС дисквалифицировал троих футболистов за ставки

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил журналистам о вынесенных наказаниях за ставки футболистам выступающей в зоне Юг Олимп-ПФЛ «Машук-КМВ» Ивану Демидову, Даниилу Лезгинцеву и Ивану Малолеткову.

— Футболисты нарушили регламент, — заявил Андреев. — Мы пообщались с ними и их представителями и приняли следующее решение: Лезгинцеву — запрет на осуществление футбольной деятельности на два года и штраф 300 тысяч рублей. Демидову и Малолеткову — тоже запрет на осуществление футбольной деятельности на год и штрафы по 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в установленном порядке. Такой вопрос впервые рассматривался на заседании комитета по этике РФС. В ближайшее время придется рассматривать не одну ситуацию не одного футболиста по похожим историям.

Напомним, что президент «Машук-КМВ» Александр Сахтариди заявлял, что футболисты его команды делали ставки на результаты клуба. После 18 туров «Машук-КМВ» идет на восьмом месте в группе «Юг» Олимп-ПФЛ. (Евгений Белоусов)