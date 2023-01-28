Константин Зырянов: «Какое задание было у «Черноморца» на матч? Не скажу!»

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов заявил, что на первом сборе лидеры группы 1 ФНЛ-2 перевыполнили планы, пообещал, что команда еще усилится, и подвел итоги контрольного матча со второй командой хабаровского СКА (2:1).

— Мы доминировали на поле, потому что качество наших игроков выше, чем у молодежи армейцев, — сказал Зырянов журналистам. — Но в нашем случае стоит отталкиваться не от результата, а именно от игры. У нас было одно конкретное задание на матч, которое мы старались выполнить на все сто, и, думаю, справились. Что за задание? Конечно, не скажу, это должно остаться внутри команды. Наши конкуренты посмотрят этот матч, а если я сейчас вам все расскажу, обратят на эти детали самое пристальное внимание.

— Как проявили себя новички, Дмитрий Коробов и Иван Маклаков?

— Не скажу, что это совсем уж новички, они подписали контракты ещё в прошлом году и прошли с нами сборы. Доволен, что мы взяли этих двух ребят, и уверен, что этим дело не ограничится, и будут еще новые игроки. Которые призваны помочь нам решить задачу выхода в первый дивизион.

— Все ли выполнено из задуманного на первый сбор?

— Читаю интервью коллег-тренеров, и все говорят — что задумали, то и выполнили. Я же скажу так: выполнили даже больше, чем задумали. Нам очень повезло с погодой, за две недели сборов не выпало ни капли дождя, днем была температура 10-15 градусов, мы тренировались в свое удовольствие.

— Команда закончила первую половину сезона серией побед и закрепилась на первом месте. Это влияет на атмосферу в коллективе?

— Результат, показанный нами, позволяет сейчас работать с хорошим настроением Конечно, имея запас, готовиться к весенней части турнира легче. Но я предупредил футболистов, что отрыв в пять очков мы сделали всего за два тура. И потерять его можем так же быстро.

Всю подготовку ко второй части сезона «Черноморец» проведет в России: первый сбор команда отработала на базе в Абрау-Дюрсо, там же состоится третий, а на второй новороссийцы отправятся в Крымск.