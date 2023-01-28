Михаил Вартапетов: «На Кипре пришлось столкнуться с антироссийскими санкциями»

Врач сборной России Михаил Вартапетов, недавно возглавивший медицинский штаб «Черноморца», объяснил, почему вернулся на родину из чемпионата Кипра, поделился первыми впечатлениями от города и клуба и посоветовал тем, кто не понял его перехода, посмотреть на результаты новороссийцев через год-два.

— Впечатления от Новороссийска великолепные, — сказал Вартапетов. — Я здесь уже три недели, погода отличная — меня пугали местным норд-остом, штормами, перевернутыми машинами, но все это пока не оправдалось, здесь солнце и тепло. Уже вник в клубные дела — в команде все на позитиве, приняли великолепно. Условия для работы отличные, оснащение медицинским оборудованием такое, что не каждый клуб премьер-лиги может сравниться. А футбол есть футбол, неважно, где бы ты ни работал, с первых дней начинаешь говорить с людьми на одном языке. Поэтому с огромным удовольствием приступил к работе.

— Предыдущим местом работы у вас был кипрский «Пафос». В этой лиге сейчас много российских игроков и владельцев клубов. Как вам там работалось?

— На Кипре мы находились в условиях, близких к курортным. Но были и определенные трудности — например, меня тоже коснулись санкции, введенные в странах Евросоюза. Хотя простые киприоты все очень добрые и отзывчивые, и благожелательно относятся к россиянам. Тем не менее, с определенными сложностями пришлось столкнуться. Что касается работы — да, на Кипре много наших соотечественников. Настоящий ажиотаж вызвал приезд Александра Кокорина в «Арис», это были наши прямые конкуренты. Но в «Пафосе» российский игрок был всего один, а официальным языком в клубе считался английский. Поэтому совсем уж как дома себя не чувствовал. Киприоты очень любят футбол, по статистике посещаемости матчей на 100 тысяч населения страна занимает второе место в Европе после Исландии. В итоге с Кипра пришлось уехать в силу семейных обстоятельств — родители моей супруги уже пожилые люди, и пришлось перебраться к ним поближе.

— Вы известный спортивный врач, работаете в сборной России, трудились за рубежом. Наверняка предложений было много?

— Ни разу не пожалел, остановившись на «Черноморце». Это очень серьезный проект, и я полностью доверяю людям, которые меня пригласили в Новороссийск. В моем возрасте, пожалуй, уже нет разницы, как называется лига — высшая или вторая. Мне понятны планы и цели, будем работать над их выполнением. Готов все свои знания и наработки применить в Новороссийске.

— Знаю, что в футбольном мире многие удивились новому повороту вашей карьеры. Что можете ответить таким людям?

— Есть такое футбольное выражение «счет на табло». Я скажу им — смотрите в таблицу на результаты «Черноморца» через год и через два. Тогда все поймете.

На данный момент «Черноморец» идет первым в таблице группы 1 ФНЛ-2, на пять очков опережая песчанокопскую «Чайку».