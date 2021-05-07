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Комитет по этике РФС может отстранить четырех футболистов за игры на тотализаторе

16:53
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Комитет по этике РФС рассмотрит заявление руководства по делу о четырех футболистах, пойманных на ставках, сообщает 7 мая «РБ Спорт».

По данным источника, от руководства РФС в комитет поступили документы о рассмотрении дел по четырем футболистам. Двое из них выступают за черкесский «Интер» и «Коломну». Все подозреваются в играх на тотализаторе, им грозит как минимум условное отстранение от футбольной деятельности. Заседание пройдет в конце мая — начале июня.

Ранее комитет по этике за игру на тотализаторе дисквалифицировал пятерых футболистов барнаульского «Динамо», условно отстранил двоих игроков из системы «Сочи» и дисквалифицировал спортивного директора «Чайки» Олега Баяна.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/komitet-po-e-tike-rfs-mozhet-otstranit-srazu-4-futbolistov-za-igry-na-totalizatore/

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