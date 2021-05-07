Комитет по этике РФС может отстранить четырех футболистов за игры на тотализаторе
Комитет по этике РФС рассмотрит заявление руководства по делу о четырех футболистах, пойманных на ставках, сообщает 7 мая «РБ Спорт».
По данным источника, от руководства РФС в комитет поступили документы о рассмотрении дел по четырем футболистам. Двое из них выступают за черкесский «Интер» и «Коломну». Все подозреваются в играх на тотализаторе, им грозит как минимум условное отстранение от футбольной деятельности. Заседание пройдет в конце мая — начале июня.
Ранее комитет по этике за игру на тотализаторе дисквалифицировал пятерых футболистов барнаульского «Динамо», условно отстранил двоих игроков из системы «Сочи» и дисквалифицировал спортивного директора «Чайки» Олега Баяна.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/komitet-po-e-tike-rfs-mozhet-otstranit-srazu-4-futbolistov-za-igry-na-totalizatore/
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