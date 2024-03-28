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Колыванов покинул пост главного тренера «Текстильщика»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба Второй лиги. Специалист решил расторгнуть трудовой договор из-за проблем личного характера.

«На ближайшем матче временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет Артур Сергеевич Авакянц», — отмечается в сообщении ивановского клуба.

Колыванов возглавлял «Текстильщик» с лета 2022 года. До этого 56-летний специалист руководил «Араратом», «Торпедо», «Уфой» и юношескими сборными России.

ФК Текстильщик (Иваново)
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