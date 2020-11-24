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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Игроки «Динамо-Барнаул» подозреваются в ставках против собственной команды

14:07
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Игроков «Динамо-Барнаул» заподозрили в ставках на игры с собственным участием. Минспорта Алтайского края начало проверку этой информации, а результаты станут известны к середине декабря.

«Динамо-Барнаул» занимает восьмое место в четвертой группе ПФЛ, набрав 23 очка в 14 матчах.

— К сожалению, к нам стали поступать сигналы о ставках футболистов на игры с собственным участием, спортивный мир тесен, — цитирует «РИА Новости» министра спорта региона Алексея Перфильева. — Журналисты стали задавать соответствующие вопросы, в других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведем как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС.

Если информация подтвердится, то тональность с нашей стороны будет жесткая. Если не подтвердится, это для нас будет подсказкой наблюдать за клубом пристальнее, так как дыма без огня не бывает.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201124/futbol-1586080924.html

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