Гол 38-летнего Павлюченко лишил «Сатурн» лидерства в группе «Центр»

«Знамя» обыграло «Сатурн» в матче 14-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 1:0. Единственный мяч забил 38-летний экс-форвард сборной России Роман Павлюченко. Форвард не реализовал пенальти, но первым успел на добивание.

Поражение лишило «Сатурн» лидерства в таблице. На первое место вышел липецкий «Металлург», также с минимальным счетом одолевший «Авангард».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

14-й тур

«Знамя» (Ногинск) — «Сатурн» (Раменское) — 1:0 (1:0)

«Красный» (Смоленск) — «Сокол» (Саратов) — 0:1 (0:1)

«Строгино» (Москва) — «Калуга» — 3:1 (1:1)

«Металлург» (Липецк) — «Авангард» (Курск) — 1:0 (0:0)

«Рязань» — «Металлург» (Видное) — 4:0 (0:0)

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (1:0)

«Химки-М» (Химки) — «Квант» (Обнинск) — 1:0 (1:0)

Группа 1 («Юг»)

16-й тур

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Ессентуки» — 4:0 (2:0)