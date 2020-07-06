Годзюр поддержал молодого вратаря, в которого попала молния

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр поддержал своего коллегу по амплуа из команды «Знамя Труда» из зоны «Запад» ПФЛ Ивана Заборовского. На одной из тренировок в 16-летнего молодого человека попала молния.

— Ваня, привет. Слышал твою историю. Очень рад, что ты поправляешься. Желаю тебе скорейшего восстановления. Будь здоров и радуй своих родных. Мы с тобой, — сказал Годзюр.

Генеральный директор футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров подтвердил, что после инцидента футболиста госпитализировали.