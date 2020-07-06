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Годзюр поддержал молодого вратаря, в которого попала молния

6 июля 2020, 16:32
Иван Заборовский. Фото ФК «Знамя Труда».
Иван Заборовский. Фото ФК «Знамя Труда».
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Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр поддержал своего коллегу по амплуа из команды «Знамя Труда» из зоны «Запад» ПФЛ Ивана Заборовского. На одной из тренировок в 16-летнего молодого человека попала молния.

— Ваня, привет. Слышал твою историю. Очень рад, что ты поправляешься. Желаю тебе скорейшего восстановления. Будь здоров и радуй своих родных. Мы с тобой, — сказал Годзюр.

Генеральный директор футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров подтвердил, что после инцидента футболиста госпитализировали.

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