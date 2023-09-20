Глушаков не исключил, что начнет тренерскую карьеру в костромском «Спартаке»

Новичок «Спартака» из Костромы Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о возможном начале тренерской карьеры.

Костромской «Спартак» объявил о переходе Глушакова 20 сентября.

«Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать. Что касается тренерства — посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано», — сказал Глушаков «СЭ».

Последним клубом 36-летнего полузащитника был «Пари НН». Контракт с нижегородцами завершился летом этого года. До этого Глушаков играл за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Полностью интервью Дениса Глушакова читайте на сайте «СЭ».