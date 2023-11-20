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Сегодня, 18:29

Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал победу над махачкалинским «Легионом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер ФК «Рубин Ялта» Алексей Грачев прокомментировал «СЭ» победу над махачкалинским «Легоном» (3:1) в рамках заключительного матча 5-го тура LEON — Второго дивизиона Б в группе 1А.

«Несмотря на то, что искусственный газон поля стадиона «Труд» находится в отличном состоянии, для нас оно неудобное, так как мы играем и тренируемся на натуральном газоне. Но самоотдача футболистов и организация игры позволили нам использовать свои моменты и забить три мяча. Хочу отметить и атакующие действия команды «Легион», доставлявшие немало хлопот. Обе команды могли забить и больше. Поздравляю Ялту с этой победой и отдельно хочу поблагодарить болельщиков, приехавших поддержать команду в этом матче», — сказал Грачев «СЭ».

После победы ялтинский «Рубин» набрал 21 очко в 12 играх и закрепился в первой тройке команд своей группы.

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