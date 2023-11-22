Дмитрий Комбаров — о будущем в «Звезде»: «Когда станет понятно, вы узнаете»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал о своем будущем в питерском клубе.

«Продолжу ли я тренировать «Звезду»? Пока не даю комментариев. Когда будет понятно, вы узнаете. Какой дедлайн? Пока не знаю», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

«Звезда» заняла 12-е место в группе 2, дивизион Б второй лиги. Она набрала 20 очков в 17 матчах.

36-летний Комбаров возглавляет «Звезду» с лета 2022 года.