Бояринцев рассказал о работе в клубе второй лиги

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев рассказал о работе в команде второй лиги.

«У меня пока в активе всего два официальных матча. Минимальная задача — попасть в топ-6 по итогам сезона. Глобальная задача стоит на следующий сезон — надо создать боеспособную команду, которая будет решать вопросы с выходом в первую лигу. Непонятно, в каком формате будет проходить следующий сезон. Может, уже скоро будем бороться за выход в первую лигу», — приводит слова Бояринцева «Евро-Футбол.Ру».

«Новосибирск» с 24-я набранными очками в 19 играх располагается на 6-м месте в своей группе второй лиги.