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Бояринцев — о работе в «Новосибирске»: «Минимальная задача — попасть в топ-6 по итогам сезона»

Бояринцев рассказал о работе в клубе второй лиги
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Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев рассказал о работе в команде второй лиги.

«У меня пока в активе всего два официальных матча. Минимальная задача — попасть в топ-6 по итогам сезона. Глобальная задача стоит на следующий сезон — надо создать боеспособную команду, которая будет решать вопросы с выходом в первую лигу. Непонятно, в каком формате будет проходить следующий сезон. Может, уже скоро будем бороться за выход в первую лигу», — приводит слова Бояринцева «Евро-Футбол.Ру».

«Новосибирск» с 24-я набранными очками в 19 играх располагается на 6-м месте в своей группе второй лиги.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004640391/1005082891_boyarincev_na_match_novosibirska_vo_vtoroy_lige_prishlo_bolshe_tyisyachi_bolelschikov#ixzz7yhKydHGC
Денис Бояринцев
Футбол
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