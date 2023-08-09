Главный тренер костромского «Спартака» Тункин дисквалифицирован на 4 игры второй лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» (Кострома) Владимира Тункина на 4 игры второй лиги за оскорбительное поведение по отношению к официальным лицам матча четвертого тура ФНЛ-2.

В рамках 4-го тура второй лиги костромская команда встречалась с брянским «Динамо» (0:1). Во время игры Тункин нецензурно выражался в адрес арбитров и бросил красную карточку в главного судью.

Следующие четыре матча в ФНЛ-2 клуб из Костромы проведет против «Велеса», «Чайки», «Мурома» и «Ротора».

55-летний Тункин возглавляет «Спартак» с 2023 года.