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Сегодня, 19:10

Генеральный директор «Сокола» Потапов подтвердил интерес клуба к Горлову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Сокола» Алексей Потапов подтвердил интерес саратовцев к экс-главному тренеру «Енисея» и «Пари НН» Артему Горлову.

«Увольняем ли мы Евгения Харлачева? Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов. Интерес к Горлову? Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа», — приводит слова Потапова Metaratings.ru.

«Сокол», лидирующий в группе 3 Второй лиги, проиграл два матча после возобновления сезона — в Брянске «Динамо» (1:2) и дома липецкому «Металлургу» (1:3). Саратовская команда опережает динамовцев на шесть очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/generalnyi-direktor-sokola-zhdyom-otveta-ot-gorlova-u-nas-bolshoi-k-nemu-interes-242257/
Алексей Потапов
Футбол
Артем Горлов
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