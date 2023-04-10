Генеральный директор «Сокола» Потапов подтвердил интерес клуба к Горлову

Генеральный директор «Сокола» Алексей Потапов подтвердил интерес саратовцев к экс-главному тренеру «Енисея» и «Пари НН» Артему Горлову.

«Увольняем ли мы Евгения Харлачева? Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов. Интерес к Горлову? Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа», — приводит слова Потапова Metaratings.ru.

«Сокол», лидирующий в группе 3 Второй лиги, проиграл два матча после возобновления сезона — в Брянске «Динамо» (1:2) и дома липецкому «Металлургу» (1:3). Саратовская команда опережает динамовцев на шесть очков.