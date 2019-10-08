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Гендиректор «Черноморца» арестован на двое суток за то, что сбил ребенка

12:01
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Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут арестован на двое суток за ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает ТАСС.

В отношении Бута, который также является депутатом городской думы составлены материалы по нарушения правил дорожного движения, возбуждено дело об административном правонарушении.

Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.

Инцидент произошел в Новороссийске 4 октября.

Дополнительная информация

https://tass.ru/proisshestviya/6973647

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