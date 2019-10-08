Гендиректор «Черноморца» арестован на двое суток за то, что сбил ребенка
12:01
Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут арестован на двое суток за ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает ТАСС.
В отношении Бута, который также является депутатом городской думы составлены материалы по нарушения правил дорожного движения, возбуждено дело об административном правонарушении.
Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.
Инцидент произошел в Новороссийске 4 октября.
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