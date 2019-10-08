Гендиректор «Черноморца» арестован на двое суток за то, что сбил ребенка

Генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут арестован на двое суток за ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщает ТАСС.

В отношении Бута, который также является депутатом городской думы составлены материалы по нарушения правил дорожного движения, возбуждено дело об административном правонарушении.

Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.

Инцидент произошел в Новороссийске 4 октября.