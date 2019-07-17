Фанат "Сатурна" погнался за судьей перед пенальти. Его команда проиграла 2:8

Матч 1-го тура ОЛИМП-ПФЛ между "Араратом" и "Сатурном" (8:2) получился насыщенным в плане количества забитых голов и предъявленных игрокам карточек, а также не обошелся без скандальной выходки фанатов гостей.

К 24 минуте матча "Арарат" уже вел в счете (2:0) благодаря дублю нападающего команды Ираклия Логуа, однако за счет голов Валерия Альшанского и Никиты Коробова к 43 минуте встречи счет был ничейным (2:2). Затем последовали три удаления игроков "Сатурна" и 6 безответных голов "Арарата".

Скандальный эпизод произошел на 80 минуте матча, когда при счете 6:2 в пользу "Арарата" в ворота "Сатурна" был назначен пенальти. Мяч уже стоял на 11-метровой отметке, когда фанат "инопланетян" выбежал на поле, отбил его и погнался за судьей. Позже пенальти все же был пробит, однако вратарь "Сатурна" смог его отразить.

После 1-го тура "Арарат" лидирует в турнирной таблице группы "Центр" ПФЛ, а "Сатурн" занимает последнее 14-е место.