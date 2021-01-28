Экс-защитник «Ростова» и «Кубани» Бендзь завершил карьеру

Защитник ростовского СКА Сергей Бендзь объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте клуба.

«Последние полтора года в СКА — отличное время в моей карьере и жизни. Я многому научился, переосмыслил свою футбольную деятельность. Теперь пришло время двигаться дальше, и я верю, что всё только начинается. Я не прощаюсь с футболом. Следующая ступень — это тренерская карьера. Собираюсь учиться, чтобы получить лицензию», — приводит слова Бендзя официальный сайт ростовского клуба.

Последние полтора сезона 37-летний игрок выступал за ростовский СКА в ПФЛ. Также он играл за «Ростов», «Кубань», «Томь» и «Урожай».