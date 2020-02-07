Экс-тренер «Спартака-2» Булатов возглавил клуб из Cмоленска

Бывший главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов возглавил смоленский «Красный-СГАФКСТ», который планирует с лета выступать в ФНЛ. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» клуба.

48-летний российский специалист тренировал вторую команду красно-белых с мая 2018-го по январь 2019 года.

Будучи игроком Булатов становился со «Спартаком» трижды чемпионом России (1999, 2000, 2001).