Экс-игрок «Спартака» и сборной России возглавил клуб Второй лиги
Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев назначен главным тренером саратовского «Сокола», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на один год. Ранее по семейным обстоятельствам «Сокол» покинул главный тренер Евгений Харлачев.
Предыдущим местом работы Бояринцева был футбольный клуб «Новосибирск». Ранее тренер выводил в Первую лигу ивановский «Текстильщик» и московскую «Родину».
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