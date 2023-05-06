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Сегодня, 13:26

Экс-игрок «Спартака» и сборной России возглавил клуб Второй лиги

Виктория Кравченко
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Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России по футболу Денис Бояринцев назначен главным тренером саратовского «Сокола», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан на один год. Ранее по семейным обстоятельствам «Сокол» покинул главный тренер Евгений Харлачев.

Предыдущим местом работы Бояринцева был футбольный клуб «Новосибирск». Ранее тренер выводил в Первую лигу ивановский «Текстильщик» и московскую «Родину».
ФК Сокол (Саратов)
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