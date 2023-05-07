«Черноморец» в одном шаге от ФНЛ

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска одержал очередную победу в матче второй лиги (ФНЛ-2) над командой «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская.

По итогам матча «Черноморец» укрепился на первой строчке турнирной таблицы. В группе 1А у Новороссийской команды 66 очков в 27 матчах при 20 победах, 6 ничьих и одном поражении. Ближайший соперник клуба «Чайка» из Песчаноскопского имеет в своем активе 56 очков. «Черноморец» в следующем туре принимает «Чайку» и в случае победы гарантирует участие в первой лиге в следующем сезоне.

«Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань Холдинг» (ст. Павловская) 4:1 (2:1)

Голы: Антонов (с пенальти), 11 — 1:0, Корольков, 16 — 1:1, Данилин (Коробов, Антонов), 28 — 2:1, Шихбабаев (Фролкин, Антонов), 74 — 3:1, Антонов, 91 — 4:1

«Черноморец»: Фролкин, Хагур (Маклаков, 84), Гречкин, Мирошниченко, Гараев (к), Антонов, Коробов (Шихбабаев, 72), Магомедов (Будагян, 84), Абакаров (Климов, 62), Данилин, Руденко (Костюков, 62)

«Кубань Холдинг»: Лукъянов, Парадин (Ахмеджанов, 78), Сакович, Богдаев (Пахлеванян, 78), Игнатьев, Дышеков, Князев (Вагидов, 46), Корольков, Захаров (Мкртчан, 68), Папикян (Варганов, 85), Матюшенко

Предупреждения: Коробов (41), Захаров (66), Сакович (80)

Судьи: Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Александр Головченко (Ростов-на-Дону

Удары (в створ): 11(4):8(3)

Угловые: 2:3

07.05.2023, Новороссийск, стадион «Центральный», +15 градусов, 6275 зрителей