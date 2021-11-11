Тренер «Твери» из ФНЛ-2 провел послематчевую пресс-конференцию на английском языке

Тренер по физподготовке клуба «Тверь» из Олимп-ФНЛ-2 Илья Гердт провел послематчевую пресс-конференцию после победы над «Кайратом» (3:0) на английском языке.

Специалист ответил на вопросы журналистов на английском языке, а его ответы переводил другой представитель тренерского штаба команды — Александр Аверьянов.

«Тверь» лидирует в турнирной таблице группы 2 («Запад») ФНЛ-2 с 40 очками в 17 матчах.