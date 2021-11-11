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Тренер «Твери» из ФНЛ-2 провел послематчевую пресс-конференцию на английском языке

12:57

Тренер по физподготовке клуба «Тверь» из Олимп-ФНЛ-2 Илья Гердт провел послематчевую пресс-конференцию после победы над «Кайратом» (3:0) на английском языке.

Специалист ответил на вопросы журналистов на английском языке, а его ответы переводил другой представитель тренерского штаба команды — Александр Аверьянов.

Публикация от ФК «Тверь» (@fc_tver)

«Тверь» лидирует в турнирной таблице группы 2 («Запад») ФНЛ-2 с 40 очками в 17 матчах.

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Иван Торопцев все материалы автора
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