Тренер «Твери» из ФНЛ-2 провел послематчевую пресс-конференцию на английском языке
12:57
Тренер по физподготовке клуба «Тверь» из Олимп-ФНЛ-2 Илья Гердт провел послематчевую пресс-конференцию после победы над «Кайратом» (3:0) на английском языке.
Специалист ответил на вопросы журналистов на английском языке, а его ответы переводил другой представитель тренерского штаба команды — Александр Аверьянов.
«Тверь» лидирует в турнирной таблице группы 2 («Запад») ФНЛ-2 с 40 очками в 17 матчах.
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