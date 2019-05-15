Директор "Чайки": "Урожай" не может выйти в ФНЛ. Вот и началась эта истерия!"

Исполнительный директор "Чайки" Олег Баян прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что матч 27-го тура второго дивизиона его команды с "Черноморцем" (3:1) носил неспортивный характер. На это намекнул генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко.

– Как восприняли пост Градиленко в его Инстаграме?

– Пост в Инстаграме – это его частное мнение, за которое зацепились некоторые сомнительные СМИ. Я тоже могу все что угодно опубликовать на своей странице. Логично же? Но когда это пошло дальше…​

– Вы про публикацию в издании "Спорт день за днем", в которой говорится, что "Чайка" подкупила "Черноморец"?​

– Да. Какие-то сомнительные факты. Кто-то куда-то пошел, кому-то дал денег. Это не выдерживает никакой критики! Нонсенс какой-то. Мы на это будем реагировать. Такие вещи мы не простим никогда в жизни!

– Как собираетесь реагировать?

– Завтра соберемся, обсудим.

– Подадите в суд на издание?

– Решим на совещании, но реагировать будем однозначно. Одно дело – писать у себя в Инстаграме. Но когда публикуют о каких-то недоказанных вещах в СМИ… Это уже за гранью! Кто куда пошел, кто кому заплатил? У "Урожая" есть задача попасть в ФНЛ. Люди ее не выполняют. Отсюда истерия. Нервы сдали… Но как можно выносить все это на суд общественности, писать подобные вещи в СМИ?! Не выдерживает никакой критики.

– Думаете, что за этой публикацией стоит "Урожай"?

– Да. Господин Градиленко.

– Вы с ним пытались прояснить ситуацию?

– После всего случившегося не считаю нужным общаться с этим господином. У него все средства хороши для достижения цели.

– Не боитесь, что РФС заинтересуется всей этой шумихой и начнет расследование?

– А чего нам бояться? Мы чисты! Моя задача – оградить ребят от искусственно раздутой истерии и выполнить задачу на сезон. (Виталий Айрапетов)