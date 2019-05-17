Дело "Чайки" и "Черноморца": в Дом футбола вызывают футболиста

По информации "СЭ", в "Доме футбола" продолжают разбираться в скандале вокруг матча второго дивизиона (зона "Юг") "Чайка" – "Черноморец", в котором хозяева победили со счетом 3:1, а после игры возникли подозрения в неспортивном характере встречи. Спустя некоторое время президент РФС Александр Дюков заявил о том, что "есть основания полагать, что его результат – неспортивный".

Свои пояснения по матчу уже дали арбитр и инспектор этой встречи, в понедельник для беседы на Народную улицу вызван защитник новороссийского "Черноморца" Сергей Обивалин (1995-го года рождения) – в одном из моментов он совершил ошибку, приведшую к голу в ворота своей команды: отдал поперечный пас головой в штрафной прямо на соперника.

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