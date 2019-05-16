"Черноморец" начал внутреннее расследование после обвинения в сдаче матча

"Черноморец" на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу обвинений в неспортивном характере матча 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы "Юг" против "Чайки" (1:3).

Ранее в СМИ появилась информация, что представители "Чайки" финансово мотивировали игроков "Черноморца" в перерыве встречи 27-го тура.

"Чайка" с 61 очком лидирует в Группе "ЮГ" ПФЛ после 25 игр. Первая строчка позволяет со следующего сезона выступать в ФНЛ.

"ОАО ФК "Черноморец" принял решение провести внутреннее расследование. Считаем, что намеки генерального директора ФК "Урожай" Дмитрия Градиленко, прямые обвинения неизвестного источника из ПФЛ, слова которого приводит издание "Спорт день за днем" являются ничем иным, как желанием опорочить имя нашего футбольного клуба. ФК "Урожай" ведет какую-то свою игру, вовлекая в нее наш клуб. ФК "Черноморец" никогда не участвовал в сомнительных матчах и не позволит себе это сделать когда-либо. Мы приветствуем обращение президента РФС Александра Валерьевича Дюкова в МВД, чтобы правоохранительные органы провели свое расследование и готовы к сотрудничеству со следствием. Спорт должен быть честным. В тоже время хотелось, чтобы до решения судебных инстанций честное имя нашего клуба не маралось в различных высказываниях официальных лиц, и соблюдалась презумпция невиновности. Мы все живем в правовом государстве и ФК "Черноморец" оставляет за собой право обратиться в соответствующие органы с жалобой на клевету в адрес нашего клуба", – написано в заявлении клуба на сайте "Черноморца".

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