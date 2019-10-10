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«Новосибирск» в меньшинстве обыграл «Читу»

12:59
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«Чита» дома проиграла «Новосибирску» (0:1) в матче 13-го тура Олимп-ПФЛ группы «Восток». Единственный гол на 77-й минуте встречи забил полузащитник Илья Сафронов.

На 90-й минуте матча был удален нападающий гостей Роман Беляев.

Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»

13-й тур

«Чита» — «Новосибирск» — 0:1 (0:0)

Гол: Сафронов, 77.

Удаление: Беляев («Новосибирск»), 90.

Судья: Перезва (Раменское).

10 октября. Чита. Стадион «Юность».

Чита — Новосибирск

«Зенит» из Иркутска одержал победу над «Сахалином» (1:0).

«Зенит» (Иркутск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 1:0 (1:0)

Гол: Алахвердов, 21 — в свои ворота.

Удаление: Алексеев (Зенит Ир), 37.

Судья: Жариков (Хабаровск).

10 октября. Иркутск. Стадион «Зенит».

Зенит Ир — Сахалин Ю-С

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