Бюджет "Анжи" на новый сезон составит 22 миллиона рублей

Бюджет "Анжи" на сезон-2019/20 в Олимп-ПФЛ составляет 22 миллиона рублей.

– Бюджет у нас 22 миллиона рублей, сформирован он за счет средств президента клуба (Османа Кадиева). Других спонсоров на сегодняшний день у нас нет, – приводит ТАСС слова представитель "Анжи" Сергея Расулова.

На протяжении прошлого сезона у клуба из Махачкалы были финансовые проблемы. По итогам чемпионата России-2018/19 "Анжи" занял 15-е место и вылетел в ФНЛ, но не прошел лицензирование для участия во втором по силе дивизионе. После этого махачкалинский клуб подал документы для получения лицензии на право играть в ПФЛ.