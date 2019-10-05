Брянское «Динамо» обыграло «Арарат» и возглавило таблицу «Центра»

«Динамо» из Брянска выиграло у «Арарата» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр». Это позволило бело-голубым возглавить таблицу. Предыдущий лидер «Сокол» уступил липецкому «Металлургу» и упустил первую строчку.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Центр»

12-й тур

«Арарат» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 2:3 (1:1)

Голы: Дмитриев, 21 (1:0). Луканченков, 33 (1:1). Луканченков, 54 (1:2). Пазин, 63 (1:3). Моргунов, 90+2 (2:3).

«Зоркий» (Красногорск) — «Калуга» — 4:0 (2:0)

Голы: Земченков, 9 (1:0). Георгиевский, 28 (2:0). Георгиевский, 70 (3:0). Кашаев, 90 (4:0).

«Ротор-2» (Волгоград) — «Рязань» — 3:3 (2:2)

Голы: Малахов, 7 (0:1). Климов, 23 — с пенальти (1:1). Барцов, 33 (2:1). Губанов, 42 (2:2). Барцов, 52 (3:2). Губанов, 72 — с пенальти (3:3).

«Сокол» (Саратов) — «Металлург» (Липецк) — 0:1 (0:1)

Гол: Фролов, 10.

Удаление: Фролов (М), 77.

«Квант» (Обнинск) — «Химки-М» (Химки) — 2:1 (0:1)

Голы: Боженов, 16 (0:1). Садовский, 63 (1:1). Феколкин, 75 — с пенальти (2:1).

«Строгино» (Москва) — «Химик» (Новомосковск) — 0:3 (0:3)

Голы: Пантелеев, 8 (0:1). Пантелеев, 22 (0:2). Короев, 44 (0:3).

«Сатурн» (Раменское) — «Салют» (Белгород) — 5:1 (2:1)

Голы: Чунихин, 28 (0:1). Радостев, 30 (1:1). Альшанский, 45 (2:1). Альшанский, 47 (3:1). Колесников, 72 — в свои ворота (4:1). Тявин, 87 (5:1).