Аршавин и Быстров поспорили, надолго ли Радимову вернули права

Бывшие игроки "Зенита" Андрей Аршавин и Владимир Быстров обсудили пост главного тренера второй команды сине-бело-голубых Владислава Радимова, который на своей странице в Instagram выложил фотографию фотографию водительского удостоверения. В апреле 2016 года Радимова лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Аршавин: – В такси где тебя найти? Эконом или комфорт?!
Радимов: – Глухонемые заговорили.
Аршавин: – А ты что, инвалидов не возишь?! Перед футбиком будешь меня забирать теперь.
Быстров: – Надолго????
Аршавин: – Не думаю!!!
Быстров: – Неделя?
Аршавин: – Ну может до 1 сентября с ними походит, даже не успеет покататься.
Аршавин – Быстрову: – теперь его можно вызывать как трезвого водителя.
Радимов: – Еще один разговорился.