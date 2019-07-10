Аршавин и Быстров поспорили, надолго ли Радимову вернули права

Бывшие игроки "Зенита" Андрей Аршавин и Владимир Быстров обсудили пост главного тренера второй команды сине-бело-голубых Владислава Радимова, который на своей странице в Instagram выложил фотографию фотографию водительского удостоверения. В апреле 2016 года Радимова лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Аршавин: – В такси где тебя найти? Эконом или комфорт?!

Радимов: – Глухонемые заговорили.

Аршавин: – А ты что, инвалидов не возишь?! Перед футбиком будешь меня забирать теперь.

Быстров: – Надолго????

Аршавин: – Не думаю!!!

Быстров: – Неделя?

Аршавин: – Ну может до 1 сентября с ними походит, даже не успеет покататься.

Аршавин – Быстрову: – теперь его можно вызывать как трезвого водителя.

Радимов: – Еще один разговорился.​