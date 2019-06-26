"Анжи" будет жить. Заявление клуба о выступлении в ПФЛ

Сегодня клуб прошел процедуру лицензирования РФС для участия в Олимп-ПФЛ. По итогам прошлого сезона команда покинула премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.

- ФК "Анжи" прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза, которая позволяет участвовать в первенстве Олимп-ПФЛ в сезоне-2019/20, - говорится в сообщении клубного Инстаграма. - Запрет на регистрацию новых футболистов при этом продолжает действовать. Он наложен в связи с наличием просроченной задолженности перед футболистами, выступавшими в клубе в РПЛ в сезоне-2018/19.

Руководство "Анжи" составило "дорожную карту" погашения имеющихся задолженностей и намерено постепенно полностью закрыть долги перед игроками и тренерами. На сегодняшний день у клуба есть ряд молодых футболистов с действующими контрактами, которые составят костяк команды в новом сезоне. Кроме того, запрет на регистрацию новых футболистов не распространяется на воспитанников Академии "Анжи", которые смогут пополнить состав команды.

Тренировочный сбор команды продлится около двух недель. После окончания первого сбора "Анжи" планирует провести три контрольных матча в Кисловодске. "Анжи" будет жить!