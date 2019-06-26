"Анжи" будет жить. Заявление клуба о выступлении в ПФЛ

Сегодня клуб прошел процедуру лицензирования РФС для участия в Олимп-ПФЛ. По итогам прошлого сезона команда покинула премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.
- ФК "Анжи" прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза, которая позволяет участвовать в первенстве Олимп-ПФЛ в сезоне-2019/20, - говорится в сообщении клубного Инстаграма. - Запрет на регистрацию новых футболистов при этом продолжает действовать. Он наложен в связи с наличием просроченной задолженности перед футболистами, выступавшими в клубе в РПЛ в сезоне-2018/19.
Руководство "Анжи" составило "дорожную карту" погашения имеющихся задолженностей и намерено постепенно полностью закрыть долги перед игроками и тренерами. На сегодняшний день у клуба есть ряд молодых футболистов с действующими контрактами, которые составят костяк команды в новом сезоне. Кроме того, запрет на регистрацию новых футболистов не распространяется на воспитанников Академии "Анжи", которые смогут пополнить состав команды.
Тренировочный сбор команды продлится около двух недель. После окончания первого сбора "Анжи" планирует провести три контрольных матча в Кисловодске. "Анжи" будет жить!
«Анжи» выступит в ПФЛ в сезоне 2019/2020 Сегодня клуб прошел процедуру лицензирования РФС для участия в ПФЛ. ФК «Анжи» прошел процедуру лицензирования Российского футбольного союза, которая позволяет участвовать в первенстве Олимп-Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2019/20. Запрет на регистрацию новых футболистов при этом продолжает действовать. Он наложен в связи с наличием просроченной задолженности перед футболистами, выступавшими в клубе в РПЛ в сезоне 2019/19. Руководство «Анжи» составило «дорожную карту» погашения имеющихся задолженностей и намерено постепенно полностью закрыть долги перед игроками и тренерами. На сегодняшний день у клуба есть ряд молодых футболистов с действующими контрактами, которые составят костяк команды в новом сезоне. Кроме того, запрет на регистрацию новых футболистов не распространяется на воспитанников Академии «Анжи», которые смогут пополнить состав команды. Готовить команду к сезону будет тренер Ренат Избулатов, работавший в штабе Магомеда Адиева. При этом вопрос о новом главном тренере «Анжи» остается открытым. Руководство клуба ведет поиск подходящей кандидатуры. Во вторник, 25 июня, «Анжи» вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону. Команда проведет двухнедельный сбор на полях «Анжи Арены». Домашние матчи в сезоне 2019/2020 «Анжи» будет проводить на резервном поле «Анжи Арены» с искусственным покрытием, где раньше свои домашние матчи проводила молодежная команда «Анжи». ФК «Анжи» благодарит руководство стадиона, которое в очередной раз пошло клубу навстречу и помимо искусственного поля для проведения домашних матчей предоставило команде натуральное поля для тренировок. На «Анжи Арене» есть все условия для полноценной подготовки команды: помимо тренировочных полей в комплекс стадиона входит тренажерный зал, бассейн, сауна, раздевалки. Тренировочный сбор команды продлится около двух недель. После окончания первого сбора «Анжи» планирует провести три контрольных матча в Кисловодске. ⠀ «Анжи» будет жить! 💛💚