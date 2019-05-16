Андрей Чайка: "В премьер-лиге иногда совершают такие ошибки, что не дай бог"

Владелец "Чайки" Андрей Чайка в интервью "СЭ" отметил, что удивлен таким интересом РФС к матчу 27-го тура второго дивизиона "Чайка" – "Черноморец" (3:1), который мог носить неспортивный характер. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что было направлено заявление в МВД с просьбой провести соответствующую проверку по поводу этой встречи.

– Доводы-то как раз есть. Теперь уже все видели второй тайм: ошибки футболистов действительно выглядят странно.

– У нас в премьер-лиге иногда совершают такие ошибки, что не дай бог. Но, думаю, если Дюков проявляет такую инициативу в ПФЛ, то это не просто так, на мой взгляд.

– "Не просто так"? В каком смысле?

– Не знаю. Но думаю, у него были дела намного важнее, чем разбирать нашу ситуацию. Самое интересное: почему никто не говорит, что в матче с Пятигорском мы забили чистейший гол, но его отменили? А еще, что нам не дали чистейший пенальти, при этом судья получил за матч "четыре"? Никто же не обращает на это внимание. Почему, когда мы играем с "Черноморцем" на выезде, два раза не дают чистый пенальти, все это признают, арбитру ставят "двойку", а он опять судит уже в следующем туре!? Почему вдруг Майкоп пропускает от "Урожая" на последней секунде после корявого удара? Почему "Урожай" все время бьет пенальти, в каждой игре? Почему все матчи выигрываются со счетом 1:0, а голы забиваются на последних минутах? Совпадение какое-то! Только что-то в РФС это неинтересно. Наверное, теперь нет других проблем в футболе, как футбольный клуб "Чайка". (Александр Рогулев)

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