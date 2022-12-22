«Зенит» подал апелляцию на решение КДК о дисквалификации футболистов, «Спартак» — нет

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникации РФС, «Зенит» подал апелляцию на решение КДК о дисквалификации троих футболистов за массовую драку на поле в концовке матча групповой стадии Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти — 4:2), по итогам которой по три игрока обеих команд получили красные карточки.

«Спартак» запросил полный текст решения КДК, но в течение семи дней после получения документов, не прислал апелляцию.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»).

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.