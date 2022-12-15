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Сегодня, 10:43

«Спартак» запросил у КДК полный текст решения о дисквалификации футболистов в матче с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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27 ноября. «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов.
Фото ФК «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» заявил, что «Спартак» запросил полный текст решения комитета по инциденту в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Зенита» (0:0, по пенальти — 2:4).

«Спартак» запросил полный текст решения КДК на следующий день после наказания. Мы направили полный текст решения вчера. В течение семи дней клуб так же имеет право подать апелляционную жалобу», — сказал Григорьянц «СЭ».

После завершения основного времени матча «Зенит» — «Спартак» футболисты устроили массовую драку на поле, по итогам которой по три игрока обеих команд получили красные карточки.

У команды из Санкт-Петербурга удалились Вильмар Барриос, Малком и Родригао, а у красно-белых — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон. КДК дисквалифицировал всех этих футболистов на 6 матчей Кубка России.

Ранее Григорьянц сообщил, что КДК направил «Зениту» полный текст решения комитета по итогам драки в матче со «Спартаком». Согласно регламенту, клуб имеет право подать апелляционную жалобу через 7 дней после получения полного текста решения.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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